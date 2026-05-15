Pythonは、最近ではExcelやGIMPからも利用できるようになっていて、アプリケーション内スクリプトの言語としても定着してきた感がある。今のところ、筆者は、Pythonをマイコンボードのプログラミングにちょっと使う程度。まだまだ自分のものにしきれていない。そこで、空き時間にちょっとしたPythonプログラムを書いて、Pythonに慣れることにした。Androidスマホ用のアプリを入れてもいいのだが、どうも気に入らない。電車でプログ