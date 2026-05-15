W杯本大会メンバー発表日本サッカー協会は15日、来月11日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバー26人を発表した。“サプライズ”選出となったのはFW塩貝健人（ヴォルフスブルク）、FW後藤啓介（シント＝トロイデン）の2人。森保一監督は「今と未来の期待を込めて選ばせてもらった」などと理由を語った。会見は日本サッカー協会公式YouTube、NHKなどで生中継され、大注目となったメンバー発表。21歳の塩貝、2