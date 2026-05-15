W杯本大会メンバー発表日本サッカー協会は15日、来月11日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバー26人を発表した。鈴木彩艶（パルマ）、久保建英（レアル・ソシエダ）らが選ばれる中、守田英正（スポルティング）の名前は呼ばれなかった。31歳の守田は前回のカタールW杯に出場するなど、ボランチの主力を担ってきたが、コンディション不良で昨年3月のW杯最終予選以降、代表活動から遠ざかり、3月の英国遠征で