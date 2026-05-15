本大会に挑む26人が発表された日本サッカー協会（JFA）は5月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバーを発表したなか、MF南野拓実が選外となった。ファンからも「間に合わなかったか…」と反響を呼んでいる。アジア最終予選では前線の主力としてチームを牽引した南野。しかし、昨年12月21日に行われたクープ・ドゥ・フランスのオセール戦で負傷交代すると、検査の結果、左膝前十字靭帯断裂の重傷と判明してい