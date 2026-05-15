UHB北海道文化放送の柴田祐里菜アナウンサー(26)が14日、自身のインスタグラムを更新。地元・大阪に帰省したことを報告した。 【写真】久々の地元でうれしそう！たこ焼きポーズもキュートです 「大阪帰省久しぶりの地元。家族でゆったりとした時間を過ごしました」と投稿。「地下鉄の一日乗車券を買って、大阪のいろんな場所を巡ったり美味しいものを食べたり今の季節はバラが綺麗なので、鶴見緑