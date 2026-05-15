香川県庁 香川県は、子育て家庭が子育てのしやすさを実感できるような社会づくりを目指そうと、「香川県子育て応援のための環境整備支援事業費補助金」を新設しました。 この補助金は、県内の飲食店や集客施設がベビーチェアやおむつ交換台、子ども用の貸し出しベビーカーなど、子育て家族に利用してもらえる設備などを新たに導入する際に活用できるものです。 対象は、年間平均で週3日以上営業する中