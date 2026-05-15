森保監督が26人の名前を読み上げた日本代表の森保一監督は、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表26選手を発表した。第2次森保ジャパンが始動した2023年3月以降、これまでに招集された選手は89名。そのうち、サッカー選手なら誰もが目指すW杯という大舞台に立てるのは、わずか26名しかいない。かつてないほど海外組が増え、日本選手全体のレベルも向上しているなかで、その選考は困難を極めたはずだ。前日もコーチングス