2026年5月15日（金）発売の雑誌『オレンジページ』6月3日号増刊に、ポケモンが大集合した「エコバッグ」が付録として登場！（写真）セブン限定！ポケモン激かわ「エコバッグ」付録今回は、セブン-イレブンとセブンネットショッピング限定発売の『オレンジページ』6月3日号増刊の付録「ポケモンお買い物バッグ」を実際に購入した筆者が、デザインやサイズ感、使い勝手などについて詳しくレビューします。【セブンイレブン限定】「ポ