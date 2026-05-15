北中米W杯に臨む日本代表メンバー26人を発表日本サッカー協会（JFA）は5月15日、6月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。イングランド1部のブライトンに所属するMF三笘薫は、負傷の影響により選外となった。三笘は5月9日に行われたプレミアリーグのウォルバーハンプトン戦で左太もも裏を負傷。精密検査の結果、ハムストリングの肉離れで全治約2か月と診断されていた。所属クラブのフ