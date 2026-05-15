ゲーミングデバイスメーカーのRazerが、「史上最強のノートPC」をうたう「Razer Blade 18」を発表しました。CPUには24コアのIntel Core Ultra 9 290HX Plusを標準搭載しており、GPUにはNVIDIAのGeForce RTX 5090を搭載することも可能です。Razer Blade 18 - New Gaming AI Laptop | Razer United Stateshttps://www.razer.com/gaming-laptops/razer-blade-18Razer’s Blade 18 is getting a $500 price hike and a new Intel chip