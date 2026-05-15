【全米プロゴルフ選手権】【もっと読む】混戦制した河本結の"自己中プレー"に中継解説者が苦言不思議と言えば不思議だが、それが「グランドスラム」の「重み」なのだろう。R・マキロイ（37）は昨年のマスターズに優勝し、4大メジャーを制覇。史上6人目の快挙を成し遂げた。2014年の全英に勝ってから10年間もオーガスタの魔女にソッポを向かれ続けていたのに、悲願を達成すると、今年連覇できたのは、「グランドスラム」の呪縛