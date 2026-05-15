■産業界のゲームチェンジャー、フィジカルAIの社会実装日本が世界に誇る産業用ロボット・工作機械用制御装置（CNC）のトップメーカーであるファナックが13日、米国の巨大テクノロジー企業グーグルと、今後の産業界を根底から変えるフィジカルAI分野で戦略的協業を発表した。【こちらも】ソフトバンクGは買いか、5兆円利益の中身とAI依存リスク産業用ロボット・CNC分野で世界トップシェアを持つファナックと、生成AI分野で最先