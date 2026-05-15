本大会に挑む26人が発表された日本サッカー協会（JFA）は5月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバーを発表したなか、MF守田英正が選外となった。ファンからも「まじか」と反響を呼んでいる。アジア最終予選では主力してチームを牽引し、W杯へ導いた守田。コンディション不良や負傷などにより昨年3月シリーズを最後に代表から遠ざかっていたが、1月のリーグ戦からスポルティングでもスタメンに復帰し、主力と