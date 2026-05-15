北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバーが発表された日本サッカー協会（JFA）は5月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。都内で記者会見が行われ、森保一監督が本大会へ挑む26人の名前を読み上げた。会見では「叶えてあげられなかった選手たちのことを考えると」と、涙を浮かべる場面もあった。今回のメンバーには、MF久保建英（レアル・ソシエダ）らが順当に選出された。また、左足