森保監督が名前を読み上げた日本サッカー協会（JFA）は5月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバーを発表した。今回の招集では、長年主軸を担ってきたMF南野拓実（ASモナコ）、MF三笘薫（ブライトン）といった負傷組に加え、守田英正（スポルティング）らが落選となった。三笘、南野のほか、DF町田浩樹（ホッフェンハイム）らが負傷の影響で無念の選外となった。また、守田、DF安藤智哉、MF藤田譲瑠チマ（ザ