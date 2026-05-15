本大会に挑む26人が発表された日本サッカー協会（JFA）は5月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバーを発表したなか、ファンからは「今のベストメンバー」と反響を呼んでいる。日本代表は本大会でグループFに入り、オランダ、スウェーデン、チュニジア代表とグループステージで対戦する。15日にメンバーが発表されたなか、DF長友佑都（FC東京）やMF遠藤航など、負傷の影響もあり、当落選上と見られていた選