歌手の美川憲一が８０歳の誕生日を迎えた１５日、都内でカタログ１５４作品全５８１曲の配信がスタートを記念した会見を行った。１９６５年にデビューしてから６１年、シングル１１７作、アルバム３７作品の配信を一斉に解禁。「さそり座の女」「柳ヶ瀬ブルース」などの名曲のほか、ＣＤ音源化されていない楽曲、水前寺清子、瀬川瑛子らとのコラボレーション曲、面白トークなど秘蔵音源も配信される。美川は昨年９月に不整脈