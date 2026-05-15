日本サッカー協会は１５日、都内ホテルで会見を行い、６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。Ｗ杯は８大会連続８度目の出場。１６強入りした前回２０２２年カタール大会に続く２度目の指揮を執る森保一監督がメンバーを読み上げた。この日の会見ではバックアップメンバーの名前は語られなかった。会見で問われた森保監督は「バックアップメンバーはここで公式発表はしませ