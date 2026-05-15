「ゾンビタバコ」と呼ばれる指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の罪に問われた元広島カープ・羽月隆太郎被告（２６）の初公判が１５日、広島地裁（井上寛基裁判官）で開かれた。羽月被告は起訴内容を認め、拘禁刑１年、執行猶予３年の判決が言い渡された。黒髪にマスク、深緑ネクタイ姿の同被告は、午前１１時に開廷された初公判に臨んだ。法廷では、球団内の他選手も使用していたことをほのめかす