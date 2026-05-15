俳優のトム・クルーズが主演する名作『トップガン』（1986年）公開40周年を記念した『トップガン 40th Anniversary』が、5月13日より9日間限定で全国上映中。『トップガン』と『トップガン マーヴェリック』（2022年）の2作品を再び劇場で楽しむことができる。このたび、トム・クルーズが“トップガン・アンセム”を口ずさむ特別映像と、1作目の懐かしの場面写真が一挙解禁された。【動画】トム・クルーズが“トップガン・アンセ