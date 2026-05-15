◇ナ・リーグドジャース5−2ジャイアンツ（2026年5月14日ロサンゼルス）まるで大谷のようだった。ドジャースのウィル・スミス捕手（31）が14日（日本時間15日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。自身初となる先頭打者本塁打を放ち、チームの勝利に貢献。“由伸イジリ”も忘れなかった。初回、相手先発・ループの高めシンカーを捉えると、打球はぐんぐん伸び右中間スタンドに着弾。自身初となる先頭打者