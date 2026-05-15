歌手の美川憲一（80）が15日、都内で行われた全カタログ配信解禁記念会見に登壇。代表曲「さそり座の女」を生歌唱した。【写真】コロッケのサプライズ登場に動揺する美川憲一昨年11月にパーキンソン病を患っていることを公表した美川だが、力強い歌声を披露した。歌唱している最中に、ものまねタレントのコロッケがサプライズで登場。まさかの出来事に美川は動揺した姿を見せながらも、コロッケとともに美声を響かせ続けた。