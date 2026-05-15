阪神の茨木秀俊投手（２１）、石黒佑弥投手（２４）、岡城快生外野手（２２）の３選手が１５日、甲子園球場で行われた１軍の試合前練習に合流した。茨木は４月２３日に登録抹消後、ファーム公式戦２試合に先発し、計１４回を投げて２失点と抜群の投球を見せていた。石黒は５月５日に登録抹消後、ファームで１試合に登板し、１回無失点。岡城も同日に登録抹消後、実戦６試合で２１打数５安打、打率・２３８の成績を残していた