人気レースクイーンの池永百合（30）が15日までに自身のインスタグラムを更新。ツインテールのベアトップ姿でのモーニングコールを披露した。「おはようございます」とつづり、ツインテールにベレー帽、ベアトップ姿の写真をアップした。ハッシュタグで「レースクイーン」「レースアンバサダー」「ラウンドガール」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「笑顔可愛いね」「メロメロです」「お洒落で可愛い」「美しい」「