初めて洋服を着た生後2ヶ月の黒柴の赤ちゃん。『大丈夫かな…』そう見守っていたら…！？とんでもなく尊い姿にキュンキュンする人が続出中！話題の投稿には「コテンコローン♡」「子犬の可愛いが詰まってる」「上手だよ！」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：赤ちゃん犬が『生まれて初めて洋服を着た』結果→見守っていたら…とんでもなく尊い『まさかの反応』】 生まれて初めての洋服にチ