暖かい空気に覆われやすいため、向こう1か月の気温はかなり高くなる見込みです。新潟地方気象台が14日に発表した「1か月予報」によると、16日からの1か月間で期間の前半はかなり気温が高くなる見込みということです。前線や湿った空気の影響を受けやすいため、向こう1か月の降水量は平年並か多く、日照時間は平年並か少ないでしょう。また天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が少ない見込みです。期間別の予想です