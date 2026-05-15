日本サッカー協会（JFA）は15日、来月開幕する北中米ワールドカップに臨む代表メンバー26名を発表した。アジア最終予選を7勝2分1敗という成績で8大会連続8度目の本大会出場を決めた日本代表。メンバーにはFW上田綺世や、MF久保建英、MF堂安律らが選出。今回で5回目の出場となるDF長友佑都や、負傷離脱中のMF遠藤航なども選出された。一方で先日の試合で負傷したMF三笘薫や、昨年12月に左膝十字靭帯断裂の大怪我を負ったMF南野拓実