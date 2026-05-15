Nothingは、耳掛け型のワイヤレスイヤホン「Ear（open）」について、新色ブルーを発売した。価格は1万9800円。 新色ブルーは、Phone (3a)やPhone (4a)に採用されたブルーをベースに、スポーツシーンに活用できる特徴から青いテニスコートやトレーニング機器、さらにはレトロエレクトロニクスやレトロフューチャーなインテリアに加え、アーティストDeW