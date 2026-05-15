アメリカ、カナダ、メキシコの北米3国で開催される「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表選手の発表会見や、W杯の試合をスマートフォンで閲覧する方法をご紹介する。 DAZN 「DAZN（ダゾーン）」は、「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表メンバー発表記者会見を15日13時55分より無料配信している。 代表メンバーの発表を踏まえた特別番組「金曜だけどドヨサカ！ 日本代