荘内銀行の３月期決算は、一般企業の売り上げにあたる経常収益が前年比１８．８％増の２８５億２０００万円、経常利益が前年比３８．７％増の３９億８２００万円、純利益が前年比８４．９％増の２９億５８００万円と２期連続の増収・増益となりました。