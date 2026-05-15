今季からＪ２藤枝のヘッドコーチに就任した太田吉彰氏（４２）が、１６日のアウェー磐田戦へ向けた思いを語った。現役時代から親交があった槙野智章監督（３９）とは、神奈川県１部・品川ＣＣでもタッグを組んでいた。現役時代を過ごした古巣との“静岡ダービー”を前に、クラブ強化への思いや覚悟を口にした。（取材・構成＝伊藤明日香）浜北市（現浜松市）出身である太田氏は下部組織、現役生活を過ごした磐田で１９年に現