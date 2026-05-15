６月１１日（日本時間１２日）開幕のサッカー北中米Ｗ杯の日本代表メンバー発表会見が１５日に行われた。ＦＣ東京ＤＦ長友佑都（３９）が日本人初の５大会連続Ｗ杯メンバー入りを果たし、Ｘ（旧ツイッター）で「長友さん」、「長友佑都」がトレンド入りし、話題になった。ネットでは「長友がまた呼ばれたか、ブラボー！！」「納得感はあり」「長友佑都の物語は伝説を超えた」「長友招集は大賛成」「長友を１００％信じる」「