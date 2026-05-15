突如現れたダービー候補に、ＳＮＳでは様々な反応が寄せられている。英ダービー・Ｇ１（６月６日、エプソム競馬場・芝２４１０メートル）の重要ステップレースである、ダンテステークス・Ｇ２が５月１４日、英国・ヨーク競馬場（芝約２０５１メートル、良＝８頭立て）で行われた。コリン・キーン騎手＝アイルランド＝が騎乗した４番人気のアイテム（牡３歳、アンドリュー・ボールディング厩舎・父フランケル）が、無敗３連勝を