元乃木坂46で女優の生田絵梨花（29）が15日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲストとして生出演。人気女優との旅先での出来事を振り返った。同番組では、生田の“大親友”という女優・芳根京子がVTRで出演。仕事での悩み相談や食事に行くなど、公私にわたる交流が明かされたが、その中で、2人で訪れた温泉旅行で撮影したという、ピアノで連弾する映像が紹介された。その経緯について、芳根は「お部屋にグランドピアノ