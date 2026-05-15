Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は１６日、アウェーでＪ３福島と対戦する。２００７年に記録した、クラブ最長に並ぶ９０分勝ちでの７連勝を狙う戦い。ＭＦ堀米悠斗（３１）にとっては、２０１４年に札幌からの期限付き移籍で１年間プレーした古巣が相手になる。とうほう・みんなのスタジアムで試合をするのは同年以来１２年ぶり。「風は強いですね、昔から。ピッチはきれいなイメージがある。当時はお客さんも少なかったが、今はク