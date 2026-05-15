カズレーザーとお笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇によるＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」が１５日までに更新された。番組内では松陰寺が保護者会に初めて参加した際の気づきについて話した。幼稚園の保護者会に初めて参加したという松陰寺。まず「最初は嫁が行く予定だったんだけど下の子が熱出しちゃって。しょうがないから『俺が行くか』と思って行ってきたのよ」と保護者会に行くことになっ