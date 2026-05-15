日本テレビ系人気アニメ「名探偵コナン」（土曜後6・00）の公式サイトは15日、毛利蘭役を務めた声優・山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんの死去に伴い、これまで代役を務めていた声優の岡村明美（57）が引き続き同役を務めることを発表した。「今後の毛利蘭役につきましては、山崎和佳奈さんが大切に育ててこられたキャラクターへの敬意を胸に、岡村明美さんに引き続き務めていただきます」と説明した。同サイトなどで「こ