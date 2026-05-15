６月１１日（日本時間１２日）開幕のサッカー北中米Ｗ杯の日本代表メンバー発表会見が１５日に行われた。９日のリーグ戦で負傷したばかりのイングランド１部ブライトンＭＦ三笘薫、昨年末に左膝前十字じん帯を断裂していたフランス１部モナコＭＦ南野拓実は落選した。Ｘ（旧ツイッター）のトレンドランキングの３位に「サッカー日本代表」が入り、「三笘と南野」「三笘さん」がトレンド入りした。ネットでは「え？三笘落ち