気象予報士でタレントの穂川果音（39）が15日までに自身のインスタグラムを更新。デコルテがっつり“華奢見え”コーデを披露した。「最近前髪が伸びてきたので、よく流すヘアスタイルをしているよこの日はセンター分けにした前髪はダブルバングだから前髪ありもできるけど、シンプルに目にかからなくて楽だよね〜でも前髪ありも好きだから結局いつもダブルバングでお願いしてしまう笑」と髪形を説明。ブラウンのタンク