アニメ「名探偵コナン」遠山和葉役など数々の作品で活躍している声優宮村優子が15日、Xを更新。同作で毛利蘭を演じる声優山崎和佳奈さんの死去をうけ、ショックを受けた様子で投稿した。宮村は「辛い。心が壊れそう」とだけつづった。山崎さんは2月16日、病気療養中を理由に活動休止を発表。4月18日に死去した。今月15日、所属事務所の青二プロダクションが発表した。61歳だった。