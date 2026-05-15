使っていない畑をそのまま放置していると、雑草管理や固定資産税などの負担が気になることがあります。そこで最近注目されているのが、「貸し農園」として活用する方法です。 家庭菜園ブームの影響もあり、都市部周辺では一定の需要があります。しかし一方で、「管理が大変」「思ったほど利益が出ない」という声もあります。 では、実際に貸し農園で月数万円の収入を得ることは可能なのでしょうか。本記事では