ゴンチャは、季節に合わせた茶葉を展開する新シリーズ「TEACRAFT(ティークラフト)」を3月にローンチした。第二弾商品となる「マスカット&ピーチ 凍頂烏龍」を2026年5月21日から、国内ゴンチャ全店で期間限定販売する。ラインアップは、ストレートティー、ミルクティー、ミルフォティー、アーモンドミルクティーの全4種。また、TEACRAFTにぴったりなクッキーも同日から販売する。【TEACRAFT第二弾 マスカット&ピーチ 凍頂烏