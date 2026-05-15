ローソンストア100は、気温上昇に伴う“涼”需要の高まりを受け、アイスや冷凍フルーツなど手軽に涼を感じられる商品を販売する。2026年も猛暑が予想される中、5月から始まる早めの涼需要に対応する。同社によると、アイスカテゴリーは例年5月から6月にかけて販売が伸びる傾向にあり、気温差によるクールダウン需要が高まる時期だという。エアコンを使うほどではない場面でも、手軽に涼感を得られる商品へのニーズが増加していると