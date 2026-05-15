中道改革連合などの野党は、刑事裁判をやり直す再審制度で検察官抗告を「全面禁止」する規定などを盛り込んだ刑事訴訟法の改正案を提出しました。中道改革連合西村智奈美衆院議員「再審にいたるまでにすごく長い時間がかかってきた。えん罪被害者を一日も早く救済するために、どうぞよろしくお願いいたします」再審制度をめぐって、政府はきょう（15日）、検察官抗告を「原則禁止」する規定などを盛り込んだ刑事訴訟法の改正案を