韓国アイドルメイクを牽引するウォン・ジョンヨ氏監修の「Wonjungyo Hair」から、新作ヘアミストが登場♡乾燥による広がりやうねり（※1）をケアし、まとまりのあるなめらかストレート髪へ導く注目アイテムです。濡れた髪にも乾いた髪にも使えるマルチ仕様で、毎日のヘアケア時間をもっと快適にしてくれます♪※1 ハリと潤いがなく髪が広がる状態 うねりケア処方でさらツヤ髪 ウォンジョンヨストレートコント