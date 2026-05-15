タレントの若槻千夏（41）が14日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・22）に出演。夫とのエピソードを披露した。「恋人にされて1番嫌なこと」で恋が始まるきっかけを心理テスト。若槻は「ストレートに気持ちを伝えられて」恋に落ちる可能性があると診断を受けた。「まさに合ってます」と切りだして「この話、しちゃおうかな」と前置き。「旦那さんがもともと一緒にアパレルやっていた人。付き合い