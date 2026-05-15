マッチングアプリを使い障害者などを狙ってぼったくりを繰り返していたとみられるグループが摘発された事件で、グループトップの男ら2人が去年、男性2人から300万円以上をだまし取った疑いで警視庁に再逮捕されました。詐欺などの疑いで再逮捕されたのは、元飲食店経営の井沢武蔵容疑者（24）と箱崎亮祐容疑者（25）です。警視庁によりますと、2人は去年2月から4月にかけてマッチングアプリで知り合った20代の男性2人を渋谷のバー