季節外れの暑さとなった14日。各地で天気が急転し、岡山県倉敷市ではうどん店の屋根の一部が吹き飛ばされるなどの被害が出ました。一方、気温が上がると欠かせないのがエアコンですが、来年4月に省エネ基準が厳格化されることを受け、家電量販店では、駆け込み客の姿がありました。【写真でみる】各地の“ゲリラ雷雨”各地で“ゲリラ雷雨”被害 道路が川のように…14日午後4時すぎ、横浜市戸塚区は雷雨に襲われ、道路が川のよ