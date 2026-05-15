中道改革連合はきょう（15日）、党の再建に向けたクラウドファンディングを開始し、3時間あまりで目標金額の1000万円に到達しました。中道改革連合小川淳也 代表「責任をもってお預かりをし、党再建、日本社会・国家の末永い繁栄、そして国民の安定した暮らしに貢献できるよう、改めて全力を尽くしたい」2月の衆院選で大敗し財政難に陥っている中道改革連合は、きょう午前10時からクラウドファンディングを開始し、3時間あ