◇ナ・リーグドジャース5−2ジャイアンツ（2026年5月14日ロサンゼルス）ドジャースのアレックス・コール外野手（31）が14日（日本時間15日）、本拠でのジャイアンツ戦で同点の6回に代打で出場。勝ち越し打を放ち、チームを連勝に導いた。2−2の6回2死二、三塁でキム・ヘソンに代わり、代打で出場。相手2番手左腕・ゲージの高め直球に詰まらされながらも右翼手イ・ジョンフの前でポトリと落とし、二者が生還。勝ち越し打